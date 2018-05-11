Ezgi Mola'nın Ebru Gündeş Taklidi Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

EBRU GÜNDEŞ'İ TAKLİT ETTİ

Mola, usta şarkıcı Ebru Gündeş'in "Söndürün Kalbimi" şarkısını söyleyerek hareketlerini taklit etti. Oyuncunun bu taklit yaptığı videosu kısa sürede yayıldı.

"İŞTE SES, İŞTE YORUM"

Ezgi Mola'nın kendisini taklit ettiği videoyu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Ebru Gündeş, "İşte ses, işte yorum" notunu yazdı.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983, İstanbul doğumlu olan Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında ise saf bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü ilgiyle tanınmaya başladı.

2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.