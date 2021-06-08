Ezgi Mola'nın davası 'basit yargılama' usulüyle görülecek

Cinsel istismar suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ezgi Mola'nın davasının, duruşma yapılmadan 'basit yargılama' ile görüleceği duyuruldu.

Cinsel istismar suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ezgi Mola'nın davasının, duruşma yapılmadan 'basit yargılama' ile görüleceği duyuruldu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde intihara kalkıştıktan günler sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını öne sürmüş ve Orhan da Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmişti. Yaşanan olay sonrası Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Orhan hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren ünlü oyuncu Ezgi Mola hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddiasıyla Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık da Mola hakkında 'sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame üzerine Mola'ya açılan davanın 'belli bir ağırlığa ulaşılmadığı' gerekçesiyle duruşma yapılmaksızın 'basit yargılama' usulüyle görülmesine kadar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı