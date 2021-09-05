Ezgi Mola koronavirüsü atlattı

Etiler'de görüntülenen Ezgi Mola, koronavirüsü atlattığını söyledi.

Etiler'de görüntülenen Ezgi Mola, koronavirüsü atlattığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseye riske atmaya gerek yok" dedi.

'ÇOK KOLAY ATLATTIM'

Mola, "Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle, aşının önemine vurgu yaptı.

Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisi çekimlerinde çok eğlendiğini belirten oyuncu, "Çekimler çok güzel ve eğlenceli geçti. O kadar güzel ekip kurdu ki Cem, kötü olması mümkün değildi" şeklinde konuştu.

İki hafta önce yaptığı açıklama testlerinden bazılarının pozitif bazılarının ise negatif çıktığını söyleyen Ezgi Mola, hiç bir semptom yaşamadığını söylemişti.

'YEDİ KEZ TEST OLDUM'

Son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. Yedi kez test oldum; testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla risk durumu devam ettiği için sürekli negatif çıkana kadar testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle, aşı çağırısında bulunmuştu.

Kaynak: Hürriyet