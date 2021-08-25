Ezgi Mola korona virüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ezgi Mola korona virüse yakalandı

Ezgi Mola korona virüse yakalandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, korona virüse yakalandı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, korona virüse yakalandı. Son durumunu sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu hastalığı hafif atlattığını söyledi.

"7 KEZ TEST OLDU"

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. Ne bir ağrı ne bir ateş hiçbir semptom yok" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN AŞI OLUN"

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu. Sevenleri Ezgi Mola'ya iyi dileklerde bulunup destek oldu.

Yaz aylarını Çeşme'de geçiren Ezgi Mola yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla buluşup hasret gidermişti...

Kaynak: Hürriyet

Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Hamid Karzai Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Mesut Akusta Davut Güloğlu
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ezgi Mola korona virüse yakalandı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 10:38:53. #1.14#

title