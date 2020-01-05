Ezgi Mola'dan öğrencilere müdahaleye tepki
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Ezgi Mola'dan öğrencilere müdahaleye tepki

Oyuncu Ezgi Mola, İstanbul Üniversitesi'nde yemeklerin tek öğüne indirilmesini protesto eden öğrencilere yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

05.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:41
Ezgi Mola'dan öğrencilere müdahaleye tepki







'ne bağlı kampüslerde 2 Ocak'tan itibaren yemekhanelerde kahvaltı verilmeyeceği ve öğrencilerin 3 öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne indirilmesine tepki gösteren öğrenciler ile güvenlikçiler arasında arbede yaşanmıştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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