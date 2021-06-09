Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek
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Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek

Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın İstanbul Nişantaşı'nda oturduğu parkta, başörtülü olduğu gerekçesiyle Eray Çakın isimli şahsın yumruklu saldırısına uğramasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu 'terbiyesizliği' -içimden geçenleri siz anlarsınız artık- iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana neee, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin!" ifadelerini kullandı. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Mola, daha sonra attığı tweette ise Twitter'da en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesinde üst sıralara yerleşen "#NeseNurAkkayaYalnızDeğildir" etiketini paylaştı.

Ezgi Mola'dan başörtülü akademisyene destek

Kaynak: Snob Magazin

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