Ezgi Mola'dan üzen haber!
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Ezgi Mola'dan üzen haber!

Ezgi Mola'dan üzen haber!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber geldi. Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği temizlik hastası Safiye karakteriyle fenomen olan Ezgi Mola koronavirse yakalandı. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Masumlar Apartmanı'nda Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola yaz boyunca Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde dizisinde rol almıştı. Yoğun bir tempoda çalışan başarılı oyuncunun cephesinden gelen haberlere göre Ezgi Mola'nın test sonucu pozitif çıktı. Ezgi Mola'nın kovid olmasının ardından bütün yakın arkadaşları panik oldu ve bugün test yaptırmaya koştu. Erşan Kuneri setinde başka bir korona vakasına henüz rastlanmadığı, hastalığı ayakta atlatan Ezgi Mola'nın da son günlerde sahnesi olmadığı için ekiple temas etmediği konuşuluyor. Yaşanan bu gelişme hem Erşan Kuneri'nin bitiş tarihini, hem de Masumlar Apartmanı'nın set programını etkileyecek.

Kaynak: Snob Magazin

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