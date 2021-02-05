Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin hasret giderdi
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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin hasret giderdi

05.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:51
Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin hasret giderdi

Oğulcan Engin döner dönmez soluğu haftalarca ayrı kaldığı sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun yanında aldı.

Oğulcan Engin döner dönmez soluğu haftalarca ayrı kaldığı sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun yanında aldı. Çift önceki gün Nişantaşı trafiğinde görüntülendi. Ezgi Eyüboğlu, fotoğraf çeken muhabirlere "Oğulcan uzun zamandır Dominik'teydi, şimdi birlikte zaman geçiriyoruz. Birkaç eksiğimiz var, onları almaya çıktık" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

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