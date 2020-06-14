Ezgi Eyüboğlu ağzına kilit vurdu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ağzına kilit vurdu.

Nişantaşı'nda önce bir cilt bakım kliniğinde bakım yaptıran genç oyuncu, ardından yakınlardaki bir mağazadan yazlık alışveriş yaptı. Görüntülendiğini fark edince basın mensuplarının ilgisinden bunalan Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le bir süre önce başlayan ilişkisi hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.& ;





Eyüboğlu "Nazara gelmemek için mi konuşmuyor sunuz? sorusuna ise gülerek "Lütfen bu konuları girmeyelim" diyerek tebessüm etti. Oyuncu ardından City's Nişantaşı'na park ettiği otomobilini alarak gözden kayboldu.



