Ezgi Eyüboğlu ağzına kilit vurdu
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ağzına kilit vurdu.
14.06.2020 23:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:30
Nişantaşı'nda önce bir cilt bakım kliniğinde bakım yaptıran genç oyuncu, ardından yakınlardaki bir mağazadan yazlık alışveriş yaptı. Görüntülendiğini fark edince basın mensuplarının ilgisinden bunalan Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le bir süre önce başlayan ilişkisi hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.& ;
Eyüboğlu "Nazara gelmemek için mi konuşmuyor sunuz? sorusuna ise gülerek "Lütfen bu konuları girmeyelim" diyerek tebessüm etti. Oyuncu ardından City's Nişantaşı'na park ettiği otomobilini alarak gözden kayboldu.
Kaynak: Snob Magazin