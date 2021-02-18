Ezel okuluna gidebilsin diye belediye ekipleri kardan kapalı köyünün yolunu açtı

Kırklareli'nde belediye ekipleri, "okula gitmek istiyorum" çağırısı yapan 9 yaşındaki Ezel'i, kardan kapanan köyünün yolunu açarak eğitimine devam etmesini sağladı.

Pınarhisar ilçesinin İslambeyli köyünde yaşayan Ezel Şimşek, kara yolunun kardan kapanması nedeniyle eğitimine başlayamadı.

Bunun üzerine Şimşek, ailesinin yardımıyla telefonla Pınarhisar Belediyesine ulaşarak, yolun açılmasını istedi. Şimşek'in çağrısı üzerine derhal harekete geçen ekipler, yolu açtı.

Ekipleri evinin önünde gören Şimşek'in mutluluğu amatör kameraya yansıdı.

Şimşek, görüntüde Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'a hitaben, "İhsan ağabey çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum." dedi.

Şimşek, ailesinin "Greyder açamadı, az buz kar yok, bu karı nasıl alsın" demesi üzerine, "Okula ben bir de böyle gidecektim, üstüm başım batmayacak mı arkadaş." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Talay ise sosyal medya hesabından, "Küçük hemşehrimizin yardım isteğini karşılıksız bırakmadık. Ezel'i okuluna kavuşturduk." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran