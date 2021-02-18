Ezel okuluna gidebilsin diye belediye ekipleri kardan kapalı köyünün yolunu açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ezel okuluna gidebilsin diye belediye ekipleri kardan kapalı köyünün yolunu açtı

18.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:10
Ezel okuluna gidebilsin diye belediye ekipleri kardan kapalı köyünün yolunu açtı

Kırklareli'nde belediye ekipleri, "okula gitmek istiyorum" çağırısı yapan 9 yaşındaki Ezel'i, kardan kapanan köyünün yolunu açarak eğitimine devam etmesini sağladı.

Kırklareli'nde belediye ekipleri, "okula gitmek istiyorum" çağırısı yapan 9 yaşındaki Ezel'i, kardan kapanan köyünün yolunu açarak eğitimine devam etmesini sağladı.

Pınarhisar ilçesinin İslambeyli köyünde yaşayan Ezel Şimşek, kara yolunun kardan kapanması nedeniyle eğitimine başlayamadı.

Bunun üzerine Şimşek, ailesinin yardımıyla telefonla Pınarhisar Belediyesine ulaşarak, yolun açılmasını istedi. Şimşek'in çağrısı üzerine derhal harekete geçen ekipler, yolu açtı.

Ekipleri evinin önünde gören Şimşek'in mutluluğu amatör kameraya yansıdı.

Şimşek, görüntüde Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'a hitaben, "İhsan ağabey çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum." dedi.

Şimşek, ailesinin "Greyder açamadı, az buz kar yok, bu karı nasıl alsın" demesi üzerine, "Okula ben bir de böyle gidecektim, üstüm başım batmayacak mı arkadaş." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Talay ise sosyal medya hesabından, "Küçük hemşehrimizin yardım isteğini karşılıksız bırakmadık. Ezel'i okuluna kavuşturduk." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Osman Kavala Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ezel okuluna gidebilsin diye belediye ekipleri kardan kapalı köyünün yolunu açtı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:39:25. #1.15#
title