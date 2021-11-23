Ezberbozan tasarımlar İzmir'in mobilya ihracatında katma değeri artıracak

İZMİR (Bültenler) - MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nı düzenleyen Efor Fuarcılık ile yeni nesil fuarcılık anlayışı sloganı ile yola çıkan Nobel Expo arasında ortaklık anlaşması imzalandı.

Uzun yıllardır mobilya sektörüne hizmet veren Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, 2-6 Mart 2022 tarihlerinde, Türkiye'nin en yeni ve modern fuar alanı Fuar İzmir'de 33. kez mobilya sektörünün en yenilikçi ürünlerinin tanıtımına olanak tanıyacak.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi, İzmirli mobilya ihracatçılarıyla Nobel Expo Fuarcılık ve Efor Fuarcılık yetkililerini Ege İhracatçı Birlikleri'nde buluşturdu.

İzmirli mobilya ihracatçılarının MODEKO Fuarı'nın ihracat odaklı kurgulanmasını arzu ettiğini dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, MODEKO Fuarı'nı düzenleyen firma yetkililerinin de aynı düşüncede olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ege'den mobilya ihracatı daha katma değerli

Türkiye'nin mobilya ihracatının 2021 yılının Ocak – Ekim döneminde yüzde 25'lik artışla 2 milyar 758 milyon dolardan 3 milyar 453 milyon dolara geliştiği bilgisini veren Yağcı, "Birliğimizden yapılan mobilya ihracatı yüzde 34'lük artışla 138 milyon dolardan 184 milyon dolara yükseldi. Türkiye genelinde mobilya ihracatımızın kilogram fiyatı ortalama 2,74 dolar iken, Ege Bölgesi'nde bu rakam 3,23 dolara ulaştı. Ege Bölgesi'nin mobilyada ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmak için firmalarımızın e-ticaret yetkinliklerini artırmak için İZKA destekli Mobint projemizi tamamladık. Firmalarımızın kümelenerek yetkinliklerini geliştirmek için 31 firmamızın katılımıyla Ticaret Bakanlığı destekli Aegean Furniture isimli URGE Projesini sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı destekli Aegean Furniture isimli URGE Projesinin start aldığına işaret eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, URGE Projesine katılan firmaların İhracata Yönelik Pazarlama ve Satış Becerilerinin Arttırılması eğitimini aldıklarını, diğer eğitimlerin ve hedef pazarlara yönelik pazarlama faaliyetlerinin programlandığını sözlerine ekledi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi toplantısına katılan Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sergio Taddonio ise, tasarım konusunda iş birliği önerdi. Taddonio, "Mobilyalarınızda tasarımı biz yapalım, siz üretin katma değerli ihracat olsun. Tasarım ihtiyaçlarınızı biz karşılayalım" çağrısında bulundu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı A. Müjdat Kemer ise; mobilyada tasarımın öneminin her geçen gün arttığını, Mobilya sektörümüzün tasarım ihtiyacına cevap vermek amacıyla Ezberbozan Tasarım Yarışmamızı bu yıl "Smart" temasıyla tamamen mobilya odaklı düzenlemek için hazırlıklara başladıklarını, bu süreçte üniversitelerin endüstriyel tasarım ve mobilya dekorasyon bölümleriyle ortak hareket edeceklerini dile getirdi. Kemer, "Tasarım yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenliyoruz, heyecanımız devam ediyor ve artık tecrübemiz de var. Şartnamemizin son rötuşlarını yapıp çok yakında duyuruya çıkacağız ve başvuruları almaya başlayacağız. Geçen seneki rekor düzeydeki başvurunun bu sene yenileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet