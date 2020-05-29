Ezber bozan sevimli tavşan 'Reis'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ezber bozan sevimli tavşan 'Reis'

Ezber bozan sevimli tavşan 'Reis' Edirne'de, 'Küp ailesi' tarafından henüz yavru iken sahiplenilen ve aile üyeleri tarafından yetenekleri keşfedilen 'reis' isimli tavşan adeta ezber bozuyor.

29.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:16

Ezber bozan sevimli tavşan 'Reis'

EDİRNE - Edirne'de, 'Küp ailesi' tarafından henüz yavru iken sahiplenilen ve aile üyeleri tarafından yetenekleri keşfedilen 'reis' isimli tavşan adeta ezber bozuyor. 3 yıldır 'Küp ailesi' üyeleri ile birlikte olan sevimli tavşan 'reis' alışılagelmiş birçok evcil hayvanın aksine kabiliyetleri ile görenleri hayrete düşürüyor.

Ailenin annesi Azize hanım ile zaman zaman dedikodu yapmayı ihmal etmeyen 'reis', en çok sevdiği aile üyesi İrem ile de veterinerlik anılarını teatral sahneler sergileyerek adeta yeniden yaşıyor. Ayılıp bayılan, masaj yaptırmasını çok seven, çikolatayı çok seven bu sevimli tavşan, tuvalet ihtiyacı konusunda da çok titiz, tuvalet taşının beyaz olması şartı ile kendi fayanslarını kullanan 'reis' aile üyeleri ile tatile çıkmayı da ihmal etmiyor.

"3 gün diye aldık 3 yıl oldu"

Evde tüylü hayvan sevmeyen anne Azize Küp, tavşan reisin henüz yavruyken eşi tarafından getirildiğini ve kızlarının baskısıyla 3 günlük diye eve alındığını belirterek, "Fotoğrafını çekip kızlara atmıştım, hareketleri sevimli gelmişti bana. Kızlarda eve istediler, anlaştık 3 gün kalabilir diye. Sonra kızlar vermek istemediler, alıştılar. 3 günlük diye aldık, 3 yıl oldu" dedi.

"Daha bilinçli yaklaşılsa daha fazla eğitilebilirmiş"

Anne Küp, "Daha bilinçli yaklaşılsa daha fazla eğitilebilirmiş. Biz bu kadar eğitebildik. İlk geldiğinde ilk 3 gün içerisinde ben fark ettim. Gel deyince geliyordu, git deyince gidiyordu. Yat deyince yatıyordu. Tuvalet olayına gelince her yere yapmayıp da tuvalete gidip yapması beni daha çok cezbetti. Evde kalmasının tek sebebi o" diye konuştu.

"Otellere çantamızda gizlice soktuğumuz oldu"

Anne Küp, "Sürekli yanımızda, tatile giderken de. Uzun yolculuğa çıktığımızda, saat başı benzinlikte duruyoruz. Kaleboduru koyuyoruz. Eğer tuvaletin içi beyaz kalebodur ise giriyor. Eğer değil ise girmiyor. Otellerde de yanımızda. Bazen çantamıza koyup götürdüğümüz de oldu, bazen izin alıp da götürdük. Onun alışık olduğu havluları var evde. 'Burada yatacaksın burada tuvaletini yapacaksın diyorum' gerçekten bu inanılmaz bir şey. Aynısını yapıyor. Çok söz dinliyor" dedi.

"Hepimize davranışları farklı"

Tavşan reisin 4 kişilik Küp aile üyeleri ile ayrı ayrı davranışlar sergilediğini anlatan anne Küp, "Kızlara çok düşkün, iki kızıma da çok düşkün, ikisinin de eve geliş saatini biliyor, kapıda bekliyor. Büyük kızım geldiğinde üstüne atlıyor, şeker istiyor, eğer elinde şeker yoksa çantasının içine girip bakıyor. Küçük kızımı aşırı seviyor. Benimle de dedikodu yapıyor. Komşuları herkesi tanıyor. Veterinere götürmüştük. Veterinerde dişlerine bakmak için bayıltmışlardı. Oradan çıktıktan sonra 'Ne oldu, seni bayılttılar mı falan' dedik. Direk bayılmış gibi yaptı. O huyu da öyle kaldı. Ne zaman sorsak yine bayılmış taklidi yapıyor. Babamızla gayet resmi, sadece canı istediğinde yatıyor önüne masaj yapmasını istiyor, yapmadığı zaman kafasıyla elinin altına girip yapmasını istiyor" dedi.

"Film gecesi yapıp, mısır patlatıyoruz"

Ailenin küçük kızı İrem Küp de 3 yıldır tavşan reise ablalık yaptığını dile getirerek, "3 yıldır bize bunları yaptığı için hem biz hem de çevremizdekiler çok alıştı. Bize normal geliyor. Edirne'de çok tanınıyor. Sosyal medya hesabı da var, fotoğraf çekmeye çalıştığım zaman hemen poz veriyor. Film gecesi yapıyoruz, bizimle beraber televizyon izliyor, mısır yiyor" dedi.

Kendisini görmek ve görüntülemek için eve gelen basın mensuplarından biraz tedirgin olup heyecanlansa da tavşan reis, birkaç gösteri yapmayı ihmal etmiyor. Reis, diğer hünerlerini de daha önceden aile bireyleri tarafından videoya kaydedilen görüntüleri ile hayvan severlere göstererek, yeteneklerini sergiliyor.

Ezber bozan sevimli tavşan 'Reis'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Bülent Serttaş Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Ezber bozan sevimli tavşan 'Reis' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 10:17:32. #1.14#
title