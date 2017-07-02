Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali, Bayburt'ta yapıldı.



Yeni Cami'de düzenlenen yarışmaya, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars ve Tunceli'nden yarışmacılar katıldı.



Yarışmada, Gümüşhane'den vekil müezzin kayyım Umutcan Doğan birinci, Arhavi'den müezzin kayyım Fatih Poyraz ikinci ve Eleşkirt'ten Sinan Sarı üçüncü oldu.



Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdurrahman Tercan, amaçlarının din görevlilerinin moral ve motivasyonunu artırmak olduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.