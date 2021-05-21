Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali yapıldı
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Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali yapıldı

Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali yapıldı.

Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma yarışmalarının il finali yapıldı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığını, üyeliklerini İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, İl Vaizi Erhan Yılmaz, Gökhan Kıdak ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Şerafettin Karagöz'ün yaptığı jürinin değerlendirmeleri sonucunda etkili hutbe okuma dalında Muhammet Kaya- Şerifpaşa Cami İmam Hatibi, ezanı güzel okuma dalında Harun Çalışkan - Kayıboyu Cami Müezzin Kayyımı birinci oldu. - BİLECİK

Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali yapıldı
Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarının il finali yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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