Araban ilçesinde düzenlenen ezanı güzel okuma kursunu tamamlayan din görevlilerine başarı belgesi verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hizmet İçi Eğitim Projesi kapsamında Gaziantep İl Müftülüğü ile Araban İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ezanı güzel okuma kursu sona erdi.

İlçedeki camilerde görev yapan din görevlilerinin musiki kabiliyetlerini geliştirerek ezan, kamet ve sala okumalarını daha iyi bir seviyeye getirmek ve daha nitelikli hizmet sunmaları amacıyla düzenlenen kursu tamamlayanlara törenle başarı belgesi verildi.

Araban Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen törene Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ve Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman da katıldı.