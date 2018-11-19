Ezan Okurken Kalp Krizi Geçiren Adamın Son Sözü, "Ezana Devam Edin" Oldu
Rize'de Mevlit Kandili programının ardından yatsı namazı için ezan okutan Memiş Çeliktoz, ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Rize'de bir vatandaş camide ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
EZANA DEVAM ETMESİNİ İSTEDİĞİ KOMŞUSUNUN KUCAĞINA YIĞILDI
Derepazarı ilçesinde Mevlit Kandili programının ardından yatsı namazı için ezan okuyan 58 yaşındaki Memiş Çeliktoz isimli vatandaş, ezan okuduğu sırada fenalaştı. Odadan dışarıya çıkan Çeliktoz, kendisinin rahatsızlandığını ve ezana devam etmesini istediği komşusunun kucağına yığıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Camide bulunan diğer vatandaşlar tarafından yere yatırılan Çeliktoz'un kalp krizi geçirdiği anlaşılınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çeliktoz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Aman YaRabbim ne güzel bir son, hemde şahitli ispatlı, imanlı ölüm, yani Allhu ekber dediğine en azından oradakiler ve o Ezanı duyanlar imanına şahitlik edecekler ki, istisna bir durum!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne güzel hayırlı ölüm bizede böylesi nasip olsun inşallahCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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ALLAH rahmet eylesin.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN. HERKESE NASİP OLMAZ BÖYLE HAYIRLI ÖLÜMLERCevap Yaz 11 Yayından Kaldır