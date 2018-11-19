Ezan Okurken Kalp Krizi Geçiren Adamın Son Sözü, "Ezana Devam Edin" Oldu

Ezan Okurken Kalp Krizi Geçiren Adamın Son Sözü, "Ezana Devam Edin" Oldu

Rize'de Mevlit Kandili programının ardından yatsı namazı için ezan okutan Memiş Çeliktoz, ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ezan Okurken Kalp Krizi Geçiren Adamın Son Sözü,

Rize'de bir vatandaş camide ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

EZANA DEVAM ETMESİNİ İSTEDİĞİ KOMŞUSUNUN KUCAĞINA YIĞILDI

Derepazarı ilçesinde Mevlit Kandili programının ardından yatsı namazı için ezan okuyan 58 yaşındaki Memiş Çeliktoz isimli vatandaş, ezan okuduğu sırada fenalaştı. Odadan dışarıya çıkan Çeliktoz, kendisinin rahatsızlandığını ve ezana devam etmesini istediği komşusunun kucağına yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Camide bulunan diğer vatandaşlar tarafından yere yatırılan Çeliktoz'un kalp krizi geçirdiği anlaşılınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çeliktoz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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