Ezan duasının dinî hükmü nedir ve nasıl yapılır? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Ezan duasının dinî hükmü nedir ve nasıl yapılır? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Ezan duasının dinî hükmü nedir ve nasıl yapılır?

Dini konularda araştırma yapanlarEzan duasının dinî hükmü nedir ve nasıl yapılır? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaEzan duasının dinî hükmü nedir ve nasıl yapılır? konusunda fetva yayınladı. Peki,Ezan duasının dinî hükmü nedir ve nasıl yapılır? İşte, detaylar

EZAN DUASININ DİNÎ HÜKMÜ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Ezandan sonra, Hz. Peygambere (s.a.s.) salavat getirmek sünnet; vesile duasını yapmak menduptur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 67, 68; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 283).

Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ezânı işittiğiniz zaman, onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salât getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salât getirirse, Allah onu on rahmet ile anar. Sonra da benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü vesile Cennet'te bir makamdır ki, ancak Allah'ın kullarından bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah'tan vesile isterse, şefaatim ona helal olur." (Müslim, Salât, 7; Tirmizî, Menâkıb, 1)

Konu ile ilgili olarak Buhârî'de yer alan rivayet şöyledir: "Her kim ezanı işittiğinde ardından;

(Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va'd ettiğin Makam-ı Mahmûd'u verip oraya ulaştır) derse, kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur." (Buhârî, Ezan, 8).

Bazı kaynaklarda, duanın sonuna "sen va'dinden dönmezsin." ifadesi eklenmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, I, 603, 604). Ezan bittiğinde onu duyanlar bu hadiste ifade edildiği şekilde dua ederler.

Ayrıca "Ezan ile kamet arasında dua reddolunmaz." (Tirmizî, Salât, 46) hadisi gereği, vesile duasının ardından başka dualar da yapılabilir (Nevevî, el-Mecmû', III, 118).