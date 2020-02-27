Eyyübiyeli çocuklar için 'Nostaljik oyun dünyası" yapılacak

27.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:06

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve kısa süre içinde hizmete sunulacak olan "Nostaljik çocuk oyun dünyası" alanında incelemelerde bulundu.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve kısa süre içinde hizmete sunulacak olan "Nostaljik çocuk oyun dünyası" alanında incelemelerde bulundu. İçerisinde gülle, topaç, tahta leyli, bilyeli araba, dönme dolap gibi eski oyunların olduğu ve yaklaşık 3100 metrekarelik alanı kapsayan projede yapım çalışmaları başlandı. Nostaljik çocuk oyun dünyası inşaatının bir ay içinde tamamlanacağını belirten Kuş," Yaklaşık iki ay önce nostaljik oyun dünyasını Eyyübiyeli çocuklarımıza, Şanlıurfalı çocuklarımıza kazandıracağımızı ifade etmiştik. Çok şükür temelini attık. Yapımına başladık. İnşallah 1 ay gibi bir süre içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bizim önemsediğimiz bir proje. Çocuklarımız maalesef babalarımızın, amcalarımızın, dedelerimizin geçmişte oynadıkları oyunları unuttular. Bir kültür kayboluyor. Biz bu kültürü çocuklarımıza nasıl kazandırabiliriz şeklinde istişarelerde bulunduk. Meclis üyelerimizle birlikte başkan yardımcılarımızla birlikte birim müdürlerimizle birlikte bunun istişaresini yaptık ve böyle bir projeyi tasarladık. Tabi bu projede emeği geçen Mehmet Cengiz kardeşimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü başından sonuna kadar Mehmet Cengiz kardeşimiz takip etti ve İnşallah bir ay içerisinde nostaljik oyun dünyasını Şanlıurfalı çocuklarımıza kazandırmış olacağız Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA