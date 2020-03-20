Eyyübiye'ye yeni bir park daha kazandırılacak Eyyübiye'de 10 bin metrekarelik alanda yeni bir park yapılacak.

Eyyübiye'de 10 bin metrekarelik alanda yeni bir park yapılacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı ve Yenice mahallelerini ayıran ve kamuoyunda Kito Deresi olarak bilinen 10 bin metrekarelik alanda yapılacak park yerinde incelemelerde bulundu.

Eyyübiye'ye 18. parkın yapımına başladıklarını belirten Başkan Kuş," Osmanlı mahallemizdeyiz, mahalle muhtarımız Veysi Çelik ile birlikte mahallemizde yapacağımız park ile ilgili incelemelerde bulunduk. Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Yapacağımız bu parkımız Osmanlı ve Yenice mahallelerimizin ortak kullanım noktasında yaklaşık 10 bin metre karelik alana sahip. Malumunuz Eyyübiye park noktasında dezavantajlı bir bölge. Her bulduğumuz boşluğu yeşil alan yapıp Eyyübiyeli kardeşlerimize kazandırıyoruz ve kazandırmaya da devam edeceğiz. İnşallah iki aya kadar bu parkımızı bitirmiş olacağız ve buradaki amcalarımız, ablalarımız, dedelerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımız ortaklaşa kullanacakları alan olarak hizmetlerine sunmuş olacağız. Şimdiden Osmanlı ve yenice mahallelerimize hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA