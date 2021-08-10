Eyyübiye'ye doğalgaz verilmeye başlandı
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Eyyübiye'ye doğalgaz verilmeye başlandı

Eyyübiye'ye doğalgaz verilmeye başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yoğun çabalarıyla ilçede başlayan doğalgaz alt yapı çalışmalarının ardından ilk etapta 5 mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yoğun çabalarıyla ilçede başlayan doğalgaz alt yapı çalışmalarının ardından ilk etapta 5 mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı.

Eyyübiye'deki vatandaşların en büyük taleplerinden biri olan doğalgaz çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Çalışmalar sonunda ilk etapta 5 mahalleye doğalgaz verilmeye başlandı. Hayati Harrani, Ruha, Süleymanşah, Asya ve Eyüpkent mahallelerini kapsayan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hayati Harrani Mahallesi'ndeki bir hanede temsili tören düzenlendi.

İlk vananın açılıp, ateşin yakılmasından önce düzenlenen programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, bölge muhtarları, parti yönetim kurulu üyeleri ile bölge sakinleri katıldı.

Konuşmaların ardından temsili olarak belirlenen bir eve geçen protokol üyeleri doğalgaz vanasını açtı. Daha sonra ilk ateşi yakan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Doğalgaz programında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Söz vermiştik ve sözümüzü tuttuk. Yapamaz, doğalgazı Eyyübiye'ye getiremez diyenler oldu ama bizler inanıyorduk ve biliyorduk. Gece gündüz demeden çalıştık. İlk etapta 5 mahallemize verilecek doğalgazı güneyden kuzeye olacak şekilde ilçe geneline yaymak için de gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Doğalgaz ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bu günün Eyyübiye için tarihi bir gün olduğunu belirten AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da, "Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'u gayretli ve programlı çalışmasından dolayı tebrik ederim. Geçen geldiğimizde de açılış töreni vardı. Bugün yine önemli bir çalışma olan doğalgaz törenindeyiz. Eyyübiye'nin ihtiyaçları bir bir giderilmeye devam ediliyor. Başkanımızı gayretli çalışmasından dolayı kutlarım" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de birer konuşma yaptı. - ŞANLIURFA

Eyyübiye'ye doğalgaz verilmeye başlandı
Eyyübiye'ye doğalgaz verilmeye başlandı
Eyyübiye'ye doğalgaz verilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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