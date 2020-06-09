Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
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Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye'nin kırsal mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor
09.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:40

Eyyübiye'nin kırsal mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kuş'un talimatlarıyla kırsal mahallelerde de kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarına başlayan ekipler, Yardımcı kırsal mahallesindeki çalışmanın tamamlanmasıyla soluğu Atlıkonak kırsal mahallesinde aldı. Belediyenin mahallelerde başlattığı çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Kuş'a ve çalışma yürüten ekibe teşekkür etti.

Atlıkonak Muhtarı Hasan Bülbül, "Buradaki köyümüze eskiden kötü yollar yüzünden ne ambulans ne de jandarma girebiliyordu. Arabalarımız çamurdan dolayı sürekli batıyordu. Sağ olsun Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş mahallemize el attı ve ekipler çalışmaya başladı. Artık tertemiz sokaklarımız ve tertemiz mahallemiz oldu. Engelli kardeşlerimiz bile artık tek başlarına istedikleri yere kendileri gidebiliyorlar. Allah Başkanımız Mehmet Kuş'tan ve emeği geçenlerden razı olsun. Eskiden yollarımız berbat durumdaydı. Şuanda yollarımız süper oldu. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan, yollarımızın hepsini muazzam şekilde yaptı" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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