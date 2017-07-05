Eyyübiye ile Aspim Arasında İşbirliği Protokolü

Eyyübiye Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) arasında Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi işbirliği protokolü imzalandı.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin üzerinde en çok durduğu konulardan biri olan madde bağımlılığıyla mücadele konusundaki adımlar atılmaya devam ediyor. Daha önce yine Eyyübiye Belediyesi tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) hayata geçirilmesinin ardından şimdi de koruma bakım rehabilitasyon merkezi ile madde bağımlılığı konusundaki çalışmalar hız kazanıyor. Madde Bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulacak olan koruma bakım rehabilitasyon merkezi için Eyyübiye Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Eyyübiye Belediye Başkanlık makamında imzalanan protokole Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici imza attı.



Başkan Ekinci Şanlıurfa için çok önemli bir konuda gerek ailelerin bilinçlendirilmesi gerekse de sonrasında rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili önemli bir projeye imza attıklarını belirti. Ekinci açıklamasının devamında, "Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında özellikle bu koruma bakım rehabilitasyon merkezinin kurulması ile ilgili bizim Büyükşehir Belediyesinden 20 yıllığına devir aldığımız bir yer vardı. Burada bir taraftan bağımlı çocuklara yönelik korumalar bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Diğer taraftan da tabi ki alkol ile mücadele konusunda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı zaten bu konuda deneyimli. Bir nevi onlarında işin içerisine girmesi ile beraber biz bir taraftan lojistik destek vereceğiz. Yer konusunda diğer taraftan kendileri de bu projeyi gerçekleştirmek kaydıyla bu sıkıntı ile bir mücadelede adımları atılacak. Şuan Şanlıurfa'da bir ilk bunu ifade edelim. Eyyübiye Belediyesi olarak böyle bir protokolün içerisinde ve böyle bir çalışmanın içerisinde yer almak bizim için önemlidir. Umarım Eyyübiye adına hayırlı bir protokol olacak bu protokolde kalmayacak tabi ki protokol imzalandıktan hemen sonrada bakanlık nezdinde yapılmış çalışmalar var inşallah hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.



ASP İl Müdürü Hasan Bilici ise, "Eyyübiye Belediyesi tarafından il müdürlüğümüze yer tahsisi yapılmış olan koruma bakım rehabilitasyon merkezi olarak yapılacak yapının üst yapısı il müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek. 12 yaş üstü erkek çocuklarına yönelik olarak hizmet üretmeye başlayacağız. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Eyyübiye Belediyesine kurumum adına teşekkürler ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA