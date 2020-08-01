Eyyübiye'de onlarca aileye kurban verildi Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hayırseverlerle birlikte maddi durumu kurban kesmeye elverişli olmayan onlarca aileye kurban hediye etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hayırseverlerle birlikte maddi durumu kurban kesmeye elverişli olmayan onlarca aileye kurban hediye etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi ve hayırseverlerle birlikte, maddi durumu kurban kesmeye elverişli olmayan onlarca aileye kurbanlarını teslim edip, mutluluklarına ortak oldu. Kuş, kurban bayramında da yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürdü. Kuş, bayram namazı sonrası, hayırseverlerin katkılarıyla, maddi durumu kurban kesmeye elverişli olmayan ailelere kurban verdi. Ekipler tarafından daha önceden tespiti yapılan ve hiç kurban kesmemiş ailelerin seçildiği organizasyona eşlik eden Kuş, ailelerin mutluluğuna ortak olup, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kurbanları teslim eden Kuş, ailelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de dua istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA