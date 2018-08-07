Eyyübiye'de Kurban Kesim ve Satış Yerleri Belirlendi

Eyyübiye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ortamda kurban satış ve kesim işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı hazırlıklarına başladı. Vatandaşların Kurban Bayramı öncesi yapacağı satış işlemi ve sonrasındaki kesim işlemi sırasında mağdur olmalarını önlemek isteyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sağlık işleri müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı. Ekipler, vatandaşların kurbanlıklarını rahatlıkla kesip satabilecekleri kesim ve satış yerleri belirledi.

Eyyübiye Belediyesinin kurban kesim yerleri, Dem - Et Kesim Mezbahanesi, Eyyübiye TOKİ konutları, Eyyübiye semt pazar yeri, Buhara Mahallesi Soro İmam Taziye Evi yanı, Buhara Semt Pazar yeri, Eyyüp Peygamber Makamı Doğusu, Eyyüpkent Mahallesi Semt Pazar yeri, SSK Caddesi'nin sonu, Sigorta Mahallesi elektrik trafosu kuzeyinde bulunan müsait boş alan, binaların kendi bahçelerindeki müsait alanları, Yenice Semt Pazarı, tüm oto ve halı yıkama işyerleri olarak belirlendi.

Eyyübiye Belediyesi kurban satış yerleri ise, Eyyüp Peygamber Makamı doğusu, Direkli Mahallesi SSK Caddesi sonu, Sigorta Mahallesi elektrik trafosu kuzeyi ve yeni hayvan pazarı olarak belirlendi. - ŞANLIURFA