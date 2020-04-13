Eyyübiye'de aile sağlık merkezleri arındırıldı
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Eyyübiye, Güncel

Eyyübiye'de aile sağlık merkezleri arındırıldı

Eyyübiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezleri dezenfekte edildi.

13.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:33
Eyyübiye'de aile sağlık merkezleri arındırıldı

Eyyübiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezleri dezenfekte edildi.

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezlerini dezenfekte etti. İlçe genelindeki sağlık merkezlerini dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara maske dağıttı. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte timi ilçe genelindeki sağlık merkezleri ve eczanelerde dezenfekte çalışması yaptı. Virüsün görüldüğü ilk günden itibaren ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kadın destek merkezlerinde ürettikleri maskeleri de vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sağlık çalışanları belediye ekip teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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