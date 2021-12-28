Eyyübiye Belediyespor'da deplasman galibiyeti sevinci - Haberler Spor
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Eyyübiye Belediyespor'da deplasman galibiyeti sevinci

Eyyübiye Belediyespor'da deplasman galibiyeti sevinci
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Spor

Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'da Bağcılar Ampute Futbol Takımı deplasmanında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'da Bağcılar Ampute Futbol Takımı deplasmanında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, ligin 5'nci haftasında ilk deplasman galibiyetiyle tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk kez mücadele ettikleri ligde alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu sezon yükseldiğimiz lige ısınmaya çalışıyoruz. Daha önce oynadığımız 4 haftada ancak bir galibiyet alabilmiştik. Bu hafta sonu deplasmanda Bağcılar Ampute Futbol Takımı ile karşılaştık. Güzel bir oyunla sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmayı başardık. Oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Bu hafta sonu kendi evimizde karşılaşacağımız Konya Engellilergücü maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. İnşallah bu maçtan da galibiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."

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AA / Müslüm Etgü - Spor Haberleri

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