Eyyübiye Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yardımları devam ediyor

Eyyübiye Belediyesinin yardımı muhtaç ailelere yönelik gıda yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere yardım elini uzatıyor.

Hane ziyaretiyle ailelerin durumlarını yerinde tespit eden ekipler, komisyon tarafından uygun görülen ailelerin ev bakım ve onarım, beyaz eşya, kira yardımı ve gıda taleplerini yerine getiriyor. Ekipler, aileleri ziyaret ederek hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardımları ulaştırıyor.

Aileler de kendilerine yapılan yardımlardan dolayı Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet