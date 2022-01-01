Eyyübiye Belediyesinden eğitim desteği

Eyyübiye Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim setiyle soru bankası hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şehit Abdulkadir Oğuz Gençlik Merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere eğitim seti ve soru bankası dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuş, ilçe gençliğinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Eğitime destek sunmaya çalıştıkların ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Gençlerimize öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. Gençlik merkezlerimizde sınavlara hazırlanan öğrencilerimize eğitim seti ve soru bankası hediye ettik. Onlar bizim geleceğimiz. Yeni gençlik merkezleri ve kitap otakları yapım çalışmalarıyla ilçe gençliğinin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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