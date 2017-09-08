Eyyübiye Belediyesinden Amatör Klüplere Destek

Eyyübiye Belediyesi, kentte faaliyet gösteren Amatör Spor kulüplerine sponsor oldu



Eyyübiye Belediyesi, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine de destek verdi. Eyyübiye Belediyesi,2017-2018 futbol sezonu öncesi amatör spor kulüplerine sponsor oldu. Gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla birlikte, 2017-2018 futbol sezonu, Eyyübiye Belediyesi Süper, 1 ve 2. Amatör ligi olarak anılacak.



Şanlıurfa Süper Amatör 2017-2018 sezonu grup kuraları öncesi yapılan sponsorluk anlaşmasına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şanlıurfa İl Müdürü Hakan Keşküş, ASKF Yönetim Kurulu üyeleri, İl Hakem Yönetim Kurulu Üyeleri ile grup kuralarına katılan takımların yöneticileri katıldı. Şanlıurfa Süper Amatör Eyyubiye Belediyesi 2017-2018 sezonu grup kuralarına katılan takımların başkan ve yöneticileri ile ASKF Yöneticileri verdikleri destekten dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ettiler. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan ve sponsorluk anlaşmasını imzalayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sezon öncesi tüm takımlara başarılar diledi. Yapılan sponsorluk anlaşması öncesi konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, gençliğe ve spora yapılacak yatırımların önemine değinerek,"Bugün isim sponsorluğu için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabii Şanlıurfa genç bir nüfusa sahip bir ildir. Gençliğin spor konusundaki potansiyelinin farkındayız. Tabi bu gençlerimizi ve amatör spor kulüplerimizi de desteklemememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Yapılan sponsorluk anlaşması sonrası Eyyübiye Belediyesi Süper Amatör ligi kura çekimi yapıldı. - ŞANLIURFA