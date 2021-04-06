Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının meyvelerini alıyor
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Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının meyvelerini alıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının meyvelerini alıyor

Eyyübiye Belediyesi, AK Ev Spor Salonu öğrencilerinden İslam Turan Antalya'da düzenlenen U15 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı rakibini finalde 7-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Eyyübiye Belediyesi, AK Ev Spor Salonu öğrencilerinden İslam Turan Antalya'da düzenlenen U15 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı rakibini finalde 7-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Eyyübiye Belediyesi AK Ev Spor Salonu öğrencilerinden İslam Turan Antalya'da düzenlenen U15 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı rakibini finalde 7-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Gençliğe yaptığı yatırımlarla kamuyounun takdirini toplamaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, yaptığı yatırımların meyvelerini madalyalarla alıyor. İlçe genelinde 17 spor salonu ve Gençlik Merkezleriyle gençliğine yatırımlarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, yetiştirdiği sporcularla göğüsleri kabartmaya devam ediyor. Son olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Güreş kategorisinde U15 Türkiye Şampiyonasına 8 sporcu ile katılan Eyyübiye Belediyesi sporcularından İslam Turan 44 kiloda Türkiye şampiyonu olurken 41 kiloda yarışan Emircan Çiftçi ise Türkiye 5. Oldu. Toplamda 850 sporcunun katıldığı turnuvada şampiyon olan İslam Turan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Final müsabakasına kadar 6 maç yapan İslam Turan finalde Sakaryalı rakibini 7-2 skorla yenerek 44 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Emircan Çiftçi ise 41 kiloda Türkiye 5. Olarak Şanlıurfa'ya madalyalarla döndüler. - ŞANLIURFA

Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının meyvelerini alıyor
Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının meyvelerini alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:32:15. #1.14#
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