Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş gençlerle bir araya geldi
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş gençlerle bir araya geldi

15.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:26
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş gençlerle bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezlerindeki spor salonlarında sportif faaliyetlerine katılan gençleri ziyaret etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezlerindeki spor salonlarında sportif faaliyetlerine katılan gençleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Kuş, spor salonlarında düzenlenen sportif faaliyetlere katılan gençleri ziyaret ederek çalışmalarını izledi.

Gençlerle bir süre sohbet eden Kuş, gözlerinden rahatsız olan bir gencin tedavi masraflarını kendi cebinden karşılama sözü verdi.

Gençliğe yaptıkları yatırımların hızlı bir şekilde devam edeceğini belirten Kuş, spor salonları sayısının da artacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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