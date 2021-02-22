Eyyam-ı Biyd nedir? Eyyam-ı Biyz (Aydınlık Günler) oruçları ne zaman tutulur?

On bir ayın sultanı Ramazanın müjdecisi olan mübarek üç ayların başlamasıyla merak edilen konulardan biri de Eyyam-Biyd oldu. Eyyam-ı Biyd nedir, oruçları nedir? Aydınlık Günler oruçları, Hicri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde (Eyyam-ı Biyz ) oruç tutmanın fazileti nelerdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayının başlangıcında 2021 yılının ilk kandilini geride bırakdıktan sonra oruç tutmak için hayırlı gün ve gecelere arasında yer alan Eyyam-ı Biyz yani Aydınlık Günler oruçları hakkında merak edilen sorularınyanıtlarını sizler için derledik.

EYYAM-I BİYD NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

EYYAMI BİYD ORUÇLARININ FAZİLETİ NEDİR?

Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yani "eyyam-i biyz" denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.

Hz. Hafsa (ra) diyor ki:

"Dört şeyi Resûlüllah (asm) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek'at namaz..." (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)

Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir. Sabah kılınan sünnet ise, sabah namazının sünnetidir.

Peygamber Efendimiz(asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce "eyyam-i biyz" günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), "Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve "(Ramazan ayının dışında ) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut." (Suyuti, el-Camiu's-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.