"Eyyam-ı bahur" sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor
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"Eyyam-ı bahur" sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

"Eyyam-ı bahur" sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor Neredeyse asfaltı eriten sıcaklardan bunalan İstanbullular soluğu deniz kenarında aldı Halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen "eyyam-ı bahur" İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

"Eyyam-ı bahur" sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor

Neredeyse asfaltı eriten sıcaklardan bunalan İstanbullular soluğu deniz kenarında aldı

İSTANBUL - Halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen "eyyam-ı bahur" İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Neredeyse asfaltı bile eriten sıcaklıktan bunalan vatandaşların kendilerini boğazın serin sulara bıraktığı anlar kameralara yansıdı.

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen "eyyam-ı bahur" etkisini göstermeye başladı. Afrika üzerinden gelen, çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla Türkiye'ye taşınmasına ve çok etkili boğucu sıcaklığı ifade eden "Eyyam-ı bahur" etkisini 15 gün boyunca sürdürecek.

İstanbul'un pek çok yerinde bazı vatandaşların başına güneş geçmemesi için şemsiyeyle kendilerini koruma altına aldığı görülürken bazı vatandaşlar da ellerindeki suları kafasından aşağı dökerek rahatlamaya çalıştı. Neredeyse asfaltı bile eriten "eyyam-ı bahur"dan etkilenen martılar gölgede dinlenirken vatandaşların da Cankurtaran Sahili'nde denize girdiği anlar drone ile havadan görüntülendi.

"Temennimiz ormanlarımız fazla sıcaktan yanmasın "

"Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarını ilk defa duyduğunu söyleyen 71 yaşındaki Arif Çetin, "Sıcak ama daha da sıcaklar olacak bunları arayacağız. Önümüzdeki haftalarda Nem oranı yüksek olduğu için insan bunalıyor. Ben de dükkanı bıraktım, geldim Samatya'ya biraz güneşleneyim diye. En büyük temennimiz ormanlarımız fazla sıcaktan yanmasın" açıklamasında bulundu.

Müsilajdan temizlenen suların çok güzel olduğunu belirten Ferhat Bey, "Sıcaklarla başımız biraz dertte. İyidir ama sıcak, zarar gelmez. Müsilaj durumu düzeldi, sular çok güzel. Sıcaklardan dolayı herkes stresli biraz. Burada serinlemeye çalışıyoruz. Birazdan suya gireceğiz" dedi.

Artan sıcaklarda boğazın serin sularında rahatladığını söyleyen Levent Kuşansu ise, "Müsilajdan arındırıldı, tam güzel zamanı şimdi. Sarayburnu eski günlerine dönmüş diyebilirim. Ama buraya yüzme bilmeyen gelemez, yüzme bilmek şart" diye konuştu.

'Eyyam-ı bahur' sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor
'Eyyam-ı bahur' sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor
'Eyyam-ı bahur' sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor
'Eyyam-ı bahur' sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor
'Eyyam-ı bahur' sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor
'Eyyam-ı bahur' sıcaklıkları nedeniyle İstanbul kavruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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