Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah 3 özeti!
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Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah 3 özeti!

06.01.2021 07:36 | Son Güncelleme: 06.01.2021 07:40
Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah 3 konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah 3 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eyvah Eyvah 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eyvah Eyvah 3 konusu, özeti ve Eyvah Eyvah 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eyvah Eyvah 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klârnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zamanıdır.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2013 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 31 Ocak 2014 Cuma

Yapımcı Firma: BKM Film

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