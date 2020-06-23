Eyüpsultanlı öğrencilere yüzyüze deneme sınavları devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eyüpsultanlı öğrencilere yüzyüze deneme sınavları devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi eğitime ve öğrencilere desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Eyüpsultanlı öğrencilere yüzyüze deneme sınavları devam ediyor
23.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:11

Eyüpsultan Belediyesi eğitime ve öğrencilere desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu destekler pandemi sürecinde de aralıksız devam etti.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitimler verdi. Bir yandan eğitimler devam ederken bir yandan da Eyüpsultan'da yaşayan tüm öğrencilere yönelik online 12 deneme sınavı yapıldı.

1 Haziran'dan itibaren yeni normal sürece geçilmesiyle birlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yüz yüze eğitim ve deneme sınavları düzenlemeye başladı. Gerekli tedbirlerin alındığı sınavlara tüm gençlik merkezlerinden 250 öğrenci katıldı.

Yüz yüze düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı büyük ilgi gördü. TYT sınavına girecek olan öğrenciler, kendilerini test etme imkanı bulurken aynı zamanda sınav tecrübesi kazandılar.

Öğrenciler Yüz yüze TYT Deneme Sınavı yapılan gençlik merkezlerine maskeli olarak alındılar. Bina girişlerinde öğrencilerin ateş ölçümleri yapıldı ve el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte ettiler. Sınıflarda ise oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Yüz yüze yapılacak deneme sınavlarının sonuncusu 24 Haziran Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında Alan Yeterlilik Testi (AYT) gençlik merkezlerinde yapılacak.

Eyüpsultan'da eğitimler ve deneme sınavlarının bitmesiyle birlikte yaz okulu dersleri başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Safiye Soyman İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Adem Büyük Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Eyüpsultanlı öğrencilere yüzyüze deneme sınavları devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 15:38:39. #1.14#
title