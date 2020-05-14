Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavlarında buluşuyor
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Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavlarında buluşuyor

Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavlarında buluşuyor
14.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:51

Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg Yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Online deneme sınavları, hem liselere giriş, hem yabancı dil, hem de üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav tecrübesi kazandırmak, eğitimlerinde geri kalmamaları için onlara destek sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu hafta online olarak yapılacak deneme sınavları şu şekilde gerçekleşecek: 15 Mayıs Cuma günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçe geneli İngilizce deneme sınavı yapılacak. Sınav iki ayrı düzeyde olacak. İlkokul ve ortaokul düzeyi için yapılacak sınav 40 dakika sürecek ve 35 soru sorulacak. Lise, üniversite ve yetişkinler düzeyinde yapılacak 60 dakika sürecek sınavda ise 50 soru sorulacak. 16 Mayıs Cumartesi günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak ve 120 soru sorulacak olan TYT Deneme Sınavı 165 dakika sürecek. 17 Mayıs Pazar günü yapılacak AYT Deneme Sınavı'nın süresi 180 dakika olacak. Bu sınavda da toplam 160 soru sorulacak. Öğrenciler deneme sınavlarına sinav.eyupsultan.bel.tr/ adresinden erişebilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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