Eyüpsultanlı miniklerin futbol turnuvası heyecanı
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Eyüpsultanlı miniklerin futbol turnuvası heyecanı

Eyüpsultanlı miniklerin futbol turnuvası heyecanı
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Eyüpsultan Belediyesi, Yaz Spor Okulları'nda futbol branşında eğitim alan çocuklar için turnuva düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, Yaz Spor Okulları'nda futbol branşında eğitim alan çocuklar için turnuva düzenledi.

Alibeyköy Stadı'nda düzenlenen turnuvada futbol kursuna katılan 12 ayrı bölgeden 600 çocuk, gruplar halinde birbirleri ile maç yaptılar. Yaş gruplarına göre 7 - 10 ve 11 - 14 yaş aralığındaki çocuklar 20'şer dakikalık devreler halinde yapılan maçlarda yeteneklerini sergiledi.

Çocukları eğlendirmek ve futbol kurslarında öğrendiklerini sergilemek için düzenlenen turnuvaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Başkan Deniz Köken, sahada mücadele eden çocukları izleyip sohbet etti.

Çocukların velilerinin de tribünden heyecan içinde izledikleri turnuvanın sonunda ise kazanan centilmenlik ve dostluk oldu.

Kaynak: Habermetre

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