Eyüpsultanlı girişimci kadınlar hünerlerini sergiledi

07.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:27

Eyüpsultanlı girişimci kadınlar Eyüpsultan Girişimciler Festivali'nde hünerlerini sergiledi. Emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getiren festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Eyüpsultan Belediyesi, el emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getirecek olan Eyüpsultan Girişimciler Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalde Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK), Eyüpsultan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerinin ürettiği ürünler, Kadın Sığınma'da kalan kadınların aldıkları eğitimlerle ürettikleri ürünler, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerindeki atölyelerde eğitim alan velilerin el emeği göz nuru ürünleri, Ağaçlı ÇODEM'de rehabilite edilen çocukların kendi üretimi olan ürünler, ilçede yaşayan engelli bireylerin ürünleri, ayrıca Eyüpsultan ilçesinde yaşayan, evde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan kadınların ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öte yandan festivalde milli rallici Merve Akarsu, kadın girişimcileri destek olmak için gelerek alışveriş yaptı. Ayrıca festivalde, iğne oyası, fliografi, tablo resim, takı, dikiş, geri dönüşüm atölyesi, ebru, hediyelik eşya, cam üfleme, kaligrafi gibi birçok branşta stantlar kuruldu. Toplamda 196 girişimci kadının ürünleri ile katıldığı, üç gün boyunca Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sürecek olan festivalde, yüzlerce ürün meraklılarını bekliyor.



"Atölyelerle bu işi büyüteceğiz"



Girişimci kadınların her zaman yanında olup destek olacağını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "En başta dediğimiz gibi çocuk, kadın, genç ve engelli her zaman bizim önceliğimiz oldu. Bu önceliklerimizin yine en önemlilerinden birisi kadınlardır. Hem festivalde hem dijital ortamda girişimci kadınların ürünlerini sergileme noktasında aracı oluyoruz. Atölyelerle bu işi büyüteceğiz inşallah" dedi.



"Üretmek çok güzel eve katkı sağlamak beni hep mutlu ediyor"



Evde toptancılardan aldığı malzemelerle yaptığı kurabiyelerle ev bütçesine katkı sağladığını belirten Nazlı Atasever, "Öncelikle çok heyecanlıyız çokta mutluyum. Belediye Başkanımız Deniz Köken'e bize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ben bu işi yıllardır internet üzerinden yapıyorum. Dışarıda hiç çalışmadım bu şekilde eve de katkı sağlıyorum. Evde hiç boş durmadım böyle şeyler hazırlıyorum. Kadınlara tavsiyem evde de olsa çalışsınlar üretmek çok güzel eve katkı sağlamak beni hep mutlu ediyor. Mevlut kıyafetleri hazırlıyorum. Kurabiye, pasta yapıyorum. Eminönü'nde malzeme alıp evde hepsini kendim yapıyorum" diye konuştu.



"Evde bir şeyler üreterek engelli arkadaşlarıma öncü olmak istiyorum"



Festivalde engelli girişimcilere öncelik tanındığını söyleyen Emine Ataş Demircan, "Burada tamamen kendi ürettiğim ürünleri sergiliyorum. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederiz. Bu festivalde biz engellilere de öncelik tanıdı. Ben emekliyim evde bir şeyler üretmek engelli arkadaşlara teşvik ederek onlara öncü olmak istiyorum. Bir şeyler ortaya koymak çok güzel" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA