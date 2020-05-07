Eyüpsultanlı fırıncılar denetimlerden tam not aldı
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Eyüpsultanlı fırıncılar denetimlerden tam not aldı

Eyüpsultanlı fırıncılar denetimlerden tam not aldı
07.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:20

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını sürecinde vatandaş sağlığını korumak adına ilçede denetimlerini sıklaştırdı.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını sürecinde vatandaş sağlığını korumak adına ilçede denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde fırınlarda çalışmaların kurallara uygun olarak yürütüldüğü görüldü.

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, zabıta ekiplerinin son olarak Akşemsettin'de gerçekleştirdiği fırın denetimlerine katıldı. Zabıta Müdürü Vahit Olgun, İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile birlikte fırınlarda incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Yavuz, fırınların satış yapılan alanları ve imalathanelerini kontrol etti. Yapılan denetimlerde ekmek ve pidelerin gramajlarına bakıldı, çalışanların ve imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Fırın içlerinde olduğu kadar fırın önlerine sosyal mesafeyi korumak amacıyla koyulan bariyerlerin de gerektiği gibi yerleştirilip yerleştirilmediği incelendi. Yapılan denetimlerde fırınlarda çalışmaların kurallara uygun olarak yürütüldüğü görüldü. Bunun üzerine Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına fırıncılara teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Yavuz, "Fırıncılarımız özellikle Eyüpsultan bölgesinde güzel hizmetler verdiler, çok memnunuz. Oda başkanımız nezdinde kendilerine Başkanımız Sayın Deniz Köken Bey'in teşekkürlerini iletiyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise yaptığı açıklamada, "Belediye başkan yardımcımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Gerekli kontrolleri, gerekli denetimleri yaptık. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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