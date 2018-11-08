Eyüpsultanlı Çocuklardan Mültecilere Kardeş Eli

Eyüpsultanlı çocuklar, Gaziantep'te mülteci kampına kırtasiye yardımı yapacak. "Bir Kalem de Sen Getir" projesini hayata geçiren gençler, kardeşlik bilinciyle yola çıkarken, çocukların gönüllerine de dokunacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen program sayesinde hem çadır kentte kalan çocuklar mutlu olacak hem de kardeşlik duygusu gelişecek. Eyüpsultan Çocuk Meclisi üyeleri, bu yardım faaliyetini Dünya Çocuk Hakları Haftasında yaparak toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Aynı zamanda kardeşlik ve yardım severlik duygusunun pekişeceği program için öğrenciler oldukça heyecanlı olduklarını söyledi.

Savaş mağduru çocuklara yardım

Projenin öncelikli amacı; savaş gibi acı bir gerçeklikten ötürü eğitim, barınma, yeme-içme ve yaşam hakları ellerinden alınan akranlarının olduğuna dikkat çekmek olacak. Onları yaşadıkları, eğitim gördükleri ortamlarda bizzat ziyaret edip dertleşmek, yaşadıkları şartları yerinde gözlemleyerek incelemek de projenin amaçları arasında olacak.

Çocuklar arasında gönül köprüsü kurulacak

"Bir Kalem de Sen Getir" projesini Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi, Çocuk Hakları ve Sorunları Komisyonu ile Evrensel Kardeşlik Komisyonları planladı. Kamp okulunun duvarına yaprakları çocuk meclisi üyeleri ve kamptaki çocukların ellerinin izlerinden oluşan bir hatıra ağacı resmedilecek.

Çocuklar topladıkları kırtasiye yardımlarını 23 Kasım 2018 Cuma günü Eyüpsultan Çocuk Meclisi ilgilileriyle Gaziantep'teki kamp yetkililerine teslim edecek. - İSTANBUL