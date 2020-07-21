Eyüpsultanlı çocuklar erkekliğe ilk adımlarını attılar
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Eyüpsultanlı çocuklar erkekliğe ilk adımlarını attılar

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yıl da devam ediyor.

Eyüpsultanlı çocuklar erkekliğe ilk adımlarını attılar
21.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:39

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yıl da devam ediyor.

Çocuklar, erkekliğe ilk adımını atmanın heyecanını yaşarken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de çocukların heyecanını paylaştı. Başkan Deniz Köken, çocukların sünnet edildiği Alibeyköy'de bulunan Damla Tıp Merkezi'ne gitti Burada hem ailelerle görüştü hem de erkekliğe ilk adım atan çocuklarla konuşarak mutluluklarına ortak oldu.

"Şu ana kadar 450 kayıt alındı"

Başkan Deniz Köken, tıp merkezinde yaptığı açıklamada "Bu yıl da yoğun bir katılım var. Şu ana kadar 450 kayıt yapıldı. Kayıtlar 500'ü bulur. Hijyene çok önem veriyoruz, hijyenik ortamda yapılıyor sünnetler. Sağlık kuruluşuyla anlaştık. Sünnet yapılan tıp merkezini gelip ziyaret ettim. Çok güzel hizmet veriyorlar, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha hijyenik olsun diye böyle bir tercihte bulunduk. Bütün ailelere hayırlı olsun diyorum, geçmiş olsun diyorum" dedi.

"Covid-19'a karşı tüm tedbirler alındı"

Tıp merkezinin yöneticisi Nüket Bağışgil de sünnet işleminin nasıl yapıldığı ve alınan tedbirlerle ilgili şunları söyledi: "Bu sene Covid-19 sebebiyle günde 50 çocuğu sünnet yapıyoruz ve çocuklarımızı içeri belirli aralıklarla alıyoruz. Sağlık Bakanlığının, maske, mesafe gibi kurallarına uygun hareket ediyoruz. Odalarımızı her gün sabah akşam dezenfekte ediyoruz. Covid-19 nedeniyle çocuklarımızı da koruyoruz, kendimizi de koruyoruz. Ailelerimizden rica ettik, onları içeri almıyoruz. Anlayışla karşıladılar. Çocukları tek tek içeri alıp sünnet ediyoruz. Tek çocuk sünnet oluyor, sünnet olan çocuğu dışarıda bekleyen ailesine teslim ediyoruz, sonra bir diğer çocuğu içeri alıyoruz. Çocuklar da aileler de çok memnun."

Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği sünnet etkinliği sayesinde çocuklar kadar aileler de çok mutlu. Sünnet olmak için sıralarını bekleyen Kenan ve Emrah kardeşlerin annesi Öznur, "Çok güzel bir hizmet. Durumu olmayan insanlar için çok sevindirici bir şey. Gelip başvuruyorlar, çocukları ücretsiz sünnet oluyor. Çok güzel kıyafetler de verdiler. Çok mutluyum, çok sevinçliyiz. Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Ömer Asaf Tağıl'ın babası Bekir Tağıl ise, "Öncelikle çok güzel bir duygu. Bir oğlumuz var, Eyüpsultan Belediyesi sünnet ediyor, sünnet kıyafetlerimizi de verdiler. Eyüpsultan Belediyesine bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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