Eyüpsultanlı çocuklar dünya üçüncüsü Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile kurulan "Çocuk Meclisi", sosyal farkındalık oluşturmak adına ilçede birçok önemli bir projeyi hayata geçirirken, meclisin yetenekli çocukları kişisel başarıları ile de adlarından söz ettiriyor.

Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile kurulan "Çocuk Meclisi", sosyal farkındalık oluşturmak adına ilçede birçok önemli bir projeyi hayata geçirirken, meclisin yetenekli çocukları kişisel başarıları ile de adlarından söz ettiriyor.

FİNALLERDE DERECEYE GİREN İLK VE TEK TÜRK TAKIMI OLDULAR

Özel bir kolejde 4. Sınıf öğrencisi olan Seha Emre ve takım arkadaşı 10 yaşındaki Salih Kerem Meyveci, koronavirüs nedeniyle sanal ortamda 540 takımın katılımıyla gerçekleşen "Vex Virtual World Championship" etkinliğinde Orion Division da 3. olarak Vex Dünya Finallerinde dereceye giren ilk ve tek Türk takımı olduğu duyuruldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ROBOTİK TURNUVASI

Mart ayının ilk haftasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenen Türkiye Ulusal Turnuvasına katılan 15 takım, Guinness Rekorlar Kitabına Dünyanın en büyük robotik turnuvası olarak giren VEX World'de Amerika'nın Louisville, Kentucky eyaletinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandılar.

Kaynak: DHA