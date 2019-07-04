Eyüpsultanlı çocuklar, Dil Evi'nde İngilizce'yi severek ve eğlenerek öğreniyor

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Dil Evi, eğitimlerine yaz aylarında da aralıksız devam ediyor. Dil Evi'nde öğrenciler, birbirinden farklı oyunlar oynayıp, etkinlikler yapıp, film izleyip, şarkı söyleyerek İngilizce öğreniyor.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Dil Evi, eğitimlerine yaz aylarında da aralıksız devam ediyor. Düğmeciler Mahallesi'nde bulunan Dil Evi Yaz Okulu'nda öğrenciler, birbirinden farklı oyunlar oynayıp, etkinlikler yapıp, film izleyip, şarkı söyleyerek İngilizce öğreniyor. 24 Haziran - 2 Ağustos tarihleri arasında 7-19 yaş arası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz olarak eğitim aldığı Dil Evi'nde öğrenciler kalem ve defterden uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli ile İngilizceyi, görerek, yaşayarak severek ve eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Dil Evi'nde haftanın 5 günü eğitim veriliyor

Hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri eğitimin devam ettiği Dil Evi'nde Pazartesi günleri ise öğrencilere geziler düzenleniyor. Dil Evi Yaz Okulu'na öğrenciler haftada bir gün gelerek 20 kişilik sınıflarda 2,5 saatlik eğitim alıyorlar. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek İngilizcelerini geliştiriyorlar.

Yoğun ilgi gören Dil Evi'nde yeni dönem için kayıtlar başladı

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yaz okulunda 200 öğrenci eğitim alıyor. Yaz okulu için kontenjanların dolduğu Dil Evi'nde yeni dönem Eylül ayında başlayacak. Yeni dönem için kayıt yaptırmak isteyen veliler (0212 674 48 09) nolu telefendan bilgi alıp Düğmeciler Mahallesi Düğmeciler Caddesi No: 61'de bulunan Dil Evi'ne giderek kayıtlarını yaptırabiliyor.

Dil Evi Yaz Okulu'nda İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrendiklerini söyleyen öğrenciler Dil Evi hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

"Evde oturup tabletimle oynayacağıma İngilizcemi geliştiriyorum"

İngilizceyi daha iyi öğrenmek için Dil Evi'ne geldiğini söyleyen Deniz Gündüz: "10 yaşındayım, bu sene ortaokula başlayacağım. Benim İngilizcem çok iyi değil, çalışsam da yapamıyorum. Buraya İngilizceyi daha iyi öğrenmek, için geldim. Burası çok güzel. Derslerimiz eğlenceli geçiyor, hiç sıkılmıyoruz. İngilizceyi oyunlar oynayarak öğreniyoruz" dedi.

Furkan Özüm ise, "11 yaşındayım, Rami Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. İngilizcemi geliştirmek ve bir yandan da eğlenmek için Dil Evi'ne geldim. İngilizceyi oyunlar oynayarak, eğlenerek, keyifli bir şekilde öğreniyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir çok yeni bilgi öğrendiğini belirten Elif Gülmank: "10 yaşındayım, bu sene 5. sınıfa gideceğim. Annem ablamı yazdırıyordu ben de gelmek istedim. Buraya geldiğim için çok memnunum. Birçok yeni şey öğrendim. Bana faydası olduğuna inanıyorum. Ayrıca kendime yeni arkadaşlar da edindim. Evde oturup tabletimle oynayacağıma, İngilizcemi geliştiriyorum" şeklinde konuştu.

Eren Bayrak ise şunları söyledi: "10 yaşındayım, bu sene 5. sınıfa gideceğim. Dil Evi'ne iki senedir geliyorum. Ailemin zorlamasıyla değil, kendi isteğimle Dil Evi'ne geliyorum; çünkü burada olmayı seviyorum. Burada hem eğleniyorum, hem İngilizcemi geliştiriyorum. Artık tüm İngilizce sınavlarından yüz alıyorum. Dil Evi'nin çok faydasını gördüm. Aslında İngilizce öğrenmek çok kolay değil ama burada bence çok kolay." - İSTANBUL

Kaynak: İHA