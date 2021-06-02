Eyüpsultanlı Atlet Fadime Ayazma, Bursa'dan Üçüncülükle Döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultanlı Atlet Fadime Ayazma, Bursa'dan Üçüncülükle Döndü

Eyüpsultanlı Atlet Fadime Ayazma, Bursa'dan Üçüncülükle Döndü
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapıldı.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen yarışa, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 300 atlet katıldı.

Yarışmaya katılan Eyüpsultanlı atlet Fadime Ayazma 5000 metrelik parkurda ter dökerek 3. lük elde etti.

20 yaş altı kategoride üçüncü olan Ayazma ve Balkan Şampiyonu olan Tuğçe Özkan 15 Temmuz'da Estonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Alişan Hadise Müge Anlı Aslı Bekiroğlu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpsultanlı Atlet Fadime Ayazma, Bursa'dan Üçüncülükle Döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 11:59:50. #1.13#

title