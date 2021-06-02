Eyüpsultanlı Atlet Fadime Ayazma, Bursa'dan Üçüncülükle Döndü

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapıldı.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen yarışa, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 300 atlet katıldı.

Yarışmaya katılan Eyüpsultanlı atlet Fadime Ayazma 5000 metrelik parkurda ter dökerek 3. lük elde etti.

20 yaş altı kategoride üçüncü olan Ayazma ve Balkan Şampiyonu olan Tuğçe Özkan 15 Temmuz'da Estonya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Habermetre