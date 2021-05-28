Eyüpsultan yeni çehresine kavuşuyor
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Eyüpsultan yeni çehresine kavuşuyor

Eyüpsultan yeni çehresine kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi'nin, Eyüpsultan Camii ve çevresine başlattığı düzenleme çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, Eyüpsultan Camii ve çevresine başlattığı düzenleme çalışmaları sürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarda Eyüpsultan Camii ve meydanında bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırıldı. Devam eden çalışmalarda Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapıların cepheleri tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan 15 milyon TL'lik hibe ile Eyüpsultan Meydanı ve çevresindeki binalarda cephe sağlamlaştırma çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kurduğu ekiple sürdürülüyor.

Çalışmalar 384 binayı kapsıyor

Cephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi'nde, Kalenderhane Caddesi'nde, İskele Sokağı'nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı'nda bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor. Proje çalışmasında cephelerdeki eklentiler ve tabelalar tabela yönetmeliğine uygun hale getiriliyor, tenteler düzenleniyor ve cepheler renklendiriliyor. 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan projeyle Eyüpsultanlılar ve ziyaretçiler karmaşık görünümden kurtulmuş halde Eyüpsultan'ın yeni yüzüyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan yeni çehresine kavuşuyor
Eyüpsultan yeni çehresine kavuşuyor
Eyüpsultan yeni çehresine kavuşuyor
Eyüpsultan yeni çehresine kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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