Eyüpsultan ve Sancaktepe'de hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
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Eyüpsultan ve Sancaktepe'de hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

İSTANBUL'da 4 ayrı evde hırsızlık yapan iki kişi polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

26.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:16
Eyüpsultan ve Sancaktepe'de hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
'da 4 ayrı evde hırsızlık yapan iki kişi  polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin bir eve giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile  Eyüpsultan'da 14 Ekim ve 4 Kasım arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri,  aynı kişilerin, gündüz saatlerinde kapıların göbek kilitlerini kırarak girdikleri evlerde yaptıklarını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması devam ederken Ahmet D.(22) ve Mert Y.(21), Sancaktepe Yenidoğan Mahallesinde başka bir eve girmek üzereyken bir vatandaş tarafından polise ihbar edildi. Dakikalar içinde olay yerine gelen ekipler  şüphelileri  suçüstü  yakaladı.

Toplam 50 bin lira değerinde ziynet eşyası, dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakit para çaldıkları belirlenen Ahmet  D.'nin 9,  Mert Y.'nin 21 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edillen şüphelilerden  Ahmet D. tutuklanırken Mert Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Öte yandan şüphelilerin ayrı ayrı apartmana girdikleri hırsızlık olayının ardından ellerinde çanta ile çıktıları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin ellerinde çantayla olay yerinden yürüyerek uzaklaştıkları görüldü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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