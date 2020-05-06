EYÜPSULTAN TEM'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI, TRAFİK OLUŞTU
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EYÜPSULTAN TEM'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI, TRAFİK OLUŞTU

EYÜPSULTAN TEM'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI, TRAFİK OLUŞTU
06.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:05

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Ankara istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 34 CPF 837 plakalı otomobil sürücüsü Sinan Çelen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yoldan çıkan otomobil yeşillik alanda durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan, sürücü Çelen kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre sonra takla atan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken trafikte normal seyrine döndü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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