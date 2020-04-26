Eyüpsultan sahilinde polisler kaz ve ördekler için denize ekmek attı SOKAĞA çıkma yasağı nedeniyle sokaklarda hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.

SOKAĞA çıkma yasağı nedeniyle sokaklarda hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Eyüpsultan sahilindeki Tekke Park kıyısında bulunan çoğu zaman parka gelen vatandaşların attıkları ekmeklerle de beslenen onlarca kaz ve ördek aç kaldı. Çevrede görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü'nden iki polis memuru, kaz ve ördeklere ekmek atarak, onları besledi.- İstanbul

Kaynak: DHA