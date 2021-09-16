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Eyüpsultan Robot Okulu, Teknofest'te finalde

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Eyüpsultan Robot Okulu, Teknofest'te finalde

Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Robot Okulu, Teknofest 2021 Yarışması'nda Biyoteknoloji İnovasyon Fikir Kategorisi'nde ikinci olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Robot Okulu, Teknofest 2021 Yarışması'nda Biyoteknoloji İnovasyon Fikir Kategorisi'nde ikinci olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Alibeyköy Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi İlyas Eren Çalışkan'ın RFID teknolojisini kullanarak tasarladığı Yaşam Çipi projesi 90,50 puanla 196 takım arasında finale kaldı. Radyo frekansları ile canlıları veya nesneleri tanımak için kullanılan kablosuz haber leşme teknolojisi olan RFID teknolojisinden yola çıkarak projeyi hazırladığını söyleyen 16 yaşındaki İlyas Eren, "Projemiz zaten geçmiş zamanlarda diyaliz hastalarında şeker alarmı, alzheimer hastaları için konum takip sistemi gibi farklı sektörlerde kullanıldı. Bizim amacımız elimize taktığımız çipi günlük hayata entegre ederek, kablosuz haber leşmeyle evin kapısını, lambasını, bilgisayarın şifresini açma gibi yaşantımızı kolaylaştıracak işlerde bu teknolojiyi kullanmak. Sonuçta günlük hayatta kullandığımız ev, araba anahtarı, kimlik gibi birçok şeyi üzerimizde taşıyoruz. Bunların çalınma, kaybolma riski var. Bunları en azından kendi vücudumuzda güvenli bir şekilde taşıma fikriyle hareket ettik" dedi.

21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan finallerde, ön değerlendirmenin yüzde 10'u, final puanının yüzde 30'u ve Teknofest yarışma alanında jürilere yapılacak sunumun yüzde 60'ı alınarak ilk 3'e girenler belli olacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Robot Okulu, Teknofest'te finalde

Eyüpsultan Robot Okulu, Teknofest'te finalde

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