Eyüpsultan parklarına yağmur suyu depolama sistemleri kuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan parklarına yağmur suyu depolama sistemleri kuruluyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eyüpsultan parklarına yağmur suyu depolama sistemleri kuruluyor

Eyüpsultan Belediyesi son dönemde azalan yağışlar ve gelecekte yaşanması olası kuraklık problemlerine karşı tedbir amaçlı önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Eyüpsultan Belediyesi son dönemde azalan yağışlar ve gelecekte yaşanması olası kuraklık problemlerine karşı tedbir amaçlı önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Eyüpsultan Belediyesi yağmur sularından daha verimli yararlanmak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde göletler oluşturup, parklara da yağmur suyu depolama sistemleri kurmaya başladı.

İlk etapta Yeşilpınar Bölge Parkı, Çobançeşme Bölge Parkı ve Yağlıdere Parkı'nda kurulan yağmur suyu depolama sistemiyle ve Odayeri'ne yapılan göletlerle yüzde 50 su tasarrufu sağlandı.

Parkların eğimli kısımlarına yerleştirilen mazgallardan akan sular borularla depolara aktarılarak, ihtiyaç durumunda yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.

"YÜZDE 50 SU TASARRUFU SAĞLADIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Yağmur sularını yaptığımız depolar ve oluşturduğumuz göletlerde topluyoruz. Bu sayede depolarda ve göletlerde biriken suları kullanarak sulamada yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz. Böylece şebeke suyu kullanmadan yeşil alanlarımızın sulamasını sağlıyoruz" dedi.


Eyüpsultan parklarına yağmur suyu depolama sistemleri kuruluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eyüpsultan parklarına yağmur suyu depolama sistemleri kuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:46:20. #1.16#
title